“Sono i modelli che vendiamo di più”: Selfridges, in Oxford Street, apre uno spazio riservato alla sneaker

I grandi magazzini inglesi Selfridges hanno allestito un'area di circa 165 metri quadrati riservata alle sneaker da donna. È all'interno del punto vendita più importante, quello di Oxford Street. Lo spazio, che offre oltre 700 modelli sportivi, è diviso in due aree: una "fashion luxury" con 18 brand (tra cui Chloe, Balenciaga, Gucci, Etro) e una "sneakerhead consumer" con marchi iconici del settore, tra cui Nike, Vans, Adidas Yeezy. Selfridges ha dichiarato di aver allestito questo spazio per soddisfare la crescente domanda della clientela: "Abbiamo assistito a un vero cambiamento nel mercato delle calzature da donna nel corso degli ultimi due anni, con le sneaker che sono diventate una parte sempre più grande delle nostre vendite". Selfridges, in particolare, è stato costretto a raddoppiare gli ordini di Balenciaga e McQueen per soddisfare le richieste. Kurt Geiger, partner di calzature di Selfridges, ha detto che le sneaker sono attualmente la categoria più venduta in assoluto, superando gli stivali.