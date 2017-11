A New York la riedizione della Nike di Jeff Staples fa bloccare il traffico: la polizia sgombera i clienti

A 12 anni dalla sua uscita, la riedizione della prima scarpa disegnata da Jeff Staples, realizzata da Nike, ha mandato in visibilio i “matti per le sneaker” newyorkesi. La Black Pigeon, modello in premium leather nera con un piccione impresso sul retro, doveva andare in vendita lunedì scorso alle 11 del mattino, ma da domenica sera gli aspiranti acquirenti hanno cominciato a campeggiare in fila dietro Reed Space, il nuovo negozio di Staples nella Grande Mela. La mattina successiva la polizia ha quindi ordinato lo sgombero. Il traffico delle anguste strade adiacenti Downtown Manhattan (la fila si è allungata per centinaia di metri) è infatti facilmente soggetto ad andare in tilt. Con un tweet, il negozio ha rassicurato la piena disponibilità del prodotto e rimandato l’inizio della vendita a martedì mattina, giorno di chiusura delle scuole (per via delle elezioni comunali) e di traffico più leggero. Staples è il fondatore di uno degli streetbrand (total look) più popolari negli USA, fra gli skater. (pt)