Non tutti soffrono: c’è una scarpa, nelle Marche, che cresce. I casi Premiata, Le Silla e AGL

Le Marche faticano? Sì, ma c’è anche chi cresce e investe. Per esempio il marchio Premiata (foto al centro). Nel 2016 ha incrementato il fatturato del 20% e quest’anno punta a fare altrettanto grazie alla vendita di mezzo milione di paia di sneaker e di accessori. Il brand di Montegranaro punta a crescere all’estero (attualmente la quota export dei ricavi è del 60%) e in Italia. L’azienda ha aperto la prima boutique coreana a Busan, all’interno del department store Lotte, dando inizio ad una serie di iniziative che seguiranno nel territorio del sud est asiatico. “A seguito del successo ottenuto in Europa e nei Paesi dell’Est, in particolare la Russia secondo mercato in ordine di importanza, il mercato coreano fa ora parte del nostro programma di espansione internazionale” commenta il patron di Premiata, Graziano Mazza. “È giunto il momento di sviluppare ancora di più la crescita anche nel Sud-Est asiatico a fianco di importanti partner locali che condividono la nostra filosofia di eccellenza”. Mercato asiatico strategico anche per Le Silla (foto a sinistra). “Oltre a progetti online con i marketplace, stiamo pensando anche ai nostri primi monomarca sul territorio: abbiamo già individuato un partner con cui debutteremo a Hong Kong, con collezioni mirate per questi mercati” ha detto a Fashion Network Monica Ciabattini, che guida l’azienda di Porto Sant’Elpidio insieme a Enio Silla. Il calzaturificio ha chiuso il 2016 con ricavi a 15 milioni di euro, prevede un 2017 in linea con l’anno precedente, con una quota export dell’85%. L’e-commerce invece funziona soprattutto in Italia. Altro brand in crescita è AGL / Attilio Giusti Leombruni (foto a destra) di Montegranaro. Il brand, che genera un volume d’affari di circa 35 milioni di euro è guidato dalle giovani sorelle Sara, Vera e Marianna Giusti Leombruni (terza generazione). La crescita ha portato l’azienda a partecipare alla Milano Fashion Week e ad aprire il primo corner internazionale, presso le Galeries Lafayette a Parigi. (mv)