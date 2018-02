Pantofola d’Oro torna alle origini. Al Del Duca di Ascoli la nuova Super Leggera in pelle e la collezione estiva

Pantofola d’Oro torna alle origini. Per la presentazione della collezione dedicata alla prossima estate, lo storico brand di calzature ha scelto come location dello shooting fotografico il centro di Ascoli Piceno e lo stadio Del Duca. La prima “scarpa d’oro”, rigorosamente da calcio, venne realizzata nella bottega dell’artigiano Lazzarini, proprio nel centro della città delle Cento Torri. A promuovere la nuova Super Leggera, calzatura da calcio realizzata completamente in pelle (peso solo 180 grammi), sono i calciatori della Primavera dell’Ascoli. Non solo scarpa tecnica, però: “Per la prossima collezione primavera-estate abbiamo voluto abbinare la comodità a uno stile unico e inimitabile, caratteristica propria del brand, che come novità lancia la linea di abbigliamento sportivo e calzature 1990” ha spiegato in una nota l’amministratore delegato di Pantofola d’Oro, Kim Williams.