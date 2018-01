Parabiago, furto da Thierry Rabotin: spariscono 400 paia pronte per la spedizione

Thierry Rabotin nel mirino dei ladri. Durante la notte fra martedì e mercoledì, alcuni malviventi si sono introdotti nella fabbrica della griffe a Parabiago (Milano) razziando circa 400 paia di scarpe. Valore stimato: oltre 120.000 euro. Le calzature erano state confezionate e preparate per essere spedite in vari punti vendita, molti dei quali situati in Russia e Cina. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero penetrati attraverso una finestra posta sul retro dell’edificio e, una volta entrati, avrebbero disattivato l’allarme manomettendo la centralina. L’azienda ha diffuso una nota tra i suoi clienti e dipendenti chiedendo loro “di riportare a noi o alle autorità competenti di qualsiasi nostra scarpa rivenduta in punti vendita non indicati dal nostro sito”.