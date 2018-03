Parabiago, rubano scarpe anche da Roveda (Chanel): imprecisato il bottino. Furti su commissione?

Ladri di calzature in azione a Parabiago. Dopo le circa 400 paia di scarpe rubate a gennaio da Parabiago Collezioni-Therry Rabotin (per un valore di circa 150.000 euro), questa volta nel mirino è finito il calzaturificio Roveda, di proprietà della griffe Chanel. Ne dà notizia il quotidiano La Prealpina. Il colpo sarebbe stato effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì, con la banda che è riuscita ad introdursi nel magazzino dopo aver forzato alcuni infissi. Non si conosce l’ammontare della refurtiva prelevata dai ladri anche se si teme un altro furto da centinaia di migliaia di euro visto che le scarpe prodotte dall’azienda sono tutte di lusso. A Parabiago è il secondo furto in due mesi e qualcuno inizia a pensare alla presenza in zona di una banda specializzata che opera su commissione per poi rivendere le scarpe griffate al mercato parallelo. (mv)