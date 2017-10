Se a Pechino si fa cassa, perché non investire nel retail? UGG prepara 45 aperture in Cina

Il brand UGG, che di recente ha inaugurato il suo primo concept store a Pechino, aprirà altri 45 store simili in tutta la Cina entro i prossimi anni: ad annunciarlo il vice presidente e general manager del brand, il francese Olivier Lorans. Al momento il brand UGG è presente in Cina in 150 outlet. Nel 2016 ha visto vendere il 15% di calzature in più rispetto all’anno precedente. Per quest’anno, sottolinea Lorans, l’obiettivo è aumentare le vendite del 17%, per passare al +20% il prossimo anno. Per Deckers, gruppo Usa che controlla UGG, la Cina rappresenta il 10% degli introiti annuali totali: Lorans però conta di far crescere questa cifra sino al 25% quanto prima. (pt)