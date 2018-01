A proposito di colore. L’India dà ragione a Louboutin e difende il “suo” rosso. La Svizzera invece…

Pantone 186c è la codifica ufficiale del “rosso Louboutin”, quello che contraddistingue la suola delle calzature griffate dal designer francese. La lista dei Paesi che ne difendono la proprietà intellettuale si è allungata. Dopo Cina, Russia e Australia, anche l’India gli ha dato ragione. L’Alta Corte di Delhi, infatti, ha punito due aziende locali, Kamal Family Footwear and Adra Steps, che la scorsa estate avevano prodotto sandali tacco 12 con la suola rossa, “mettendo a rischio la reputazione della griffe”. Non così in Svizzera, dove il Tribunale Federale ha ribadito anche in appello che la suola rossa è “una caratteristica puramente decorativa alla quale non è possibile concedere la protezione de marchio di fabbrica”.