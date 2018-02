Dopo Ronaldo, Paris Hilton. Nuova licenza di sviluppo e distribuzione B2B per Brandsdistribution

Dopo Love Moschino, alla corte di Brandsdistribution arrivano anche le calzature firmate da Paris Hilton. L’azienda fondata nel 2008 a Torino e specializzata nella distribuzione online B2B, ha chiuso un contratto con l’ereditiera americana per la realizzazione e la distribuzione in esclusiva in Europa e Russia della sua nuova collezione di calzature per la primavera/estate 2018. L’accordo prevede la produzione di “una linea firmata Paris Hilton capace di implementare lo stile e il design italiano”. La partnership con Hilton arriva a pochi giorni dall’accordo con Love Moschino, il brand più giovane della maison milanese che ha scelto Brandsdistribution per la distribuzione online B2B di accessori e calzature nell’Est Europa. Brandsdistribution.com vanta un network di oltre 200.000 rivenditori registrati e distribuisce in oltre 170 Paesi. L’azienda, che fa capo alla società IDT, ha esperienza nel calzaturiero con i marchi di proprietà Made in Italia e Ana Lublin, e ha affiancato il calciatore Cristiano Ronaldo nella distribuzione del suo marchio calzaturiero, CR7, in Italia e Spagna. (mv)