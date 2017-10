Ruco Line celebra 30 anni di sneaker: “Mi dicevano che il fondo in gomma era finito, ora ci imitano”

“Mi dicevano che il fondo in gomma era finito, ma dopo anni siamo ancora qui a parlarne ed è un modello copiatissimo, il che significa che abbiamo centrato l’obiettivo”. In trent’anni molte cose sono cambiate, altre meno. Il presidente di Ruco Line, Marco Santucci, analizza l’evoluzione delle sneaker e le scelte assunte in queste tre decadi di attività dalle pagine del Sole 24 Ore. Trent’anni di attività che il calzaturificio di Mugnano (Perugia) celebre per le sue sneaker con il tacco celebra lanciando la capsule collection “30th Anniversary” (nella foto, un modello). Nove modelli in pelle in cui spiccano borchie in cristalli Swarovski e dettagli in metallo. “Sono scarpe pop, rock e raffinate perché le sneaker di oggi si mettono con ogni look” continua a spiegare l’imprenditore dalle colonne del quotidiano economico. Nei tre decenni d’attività il calzaturificio umbro è cresciuto in tutto il mondo grazie alle sue calzature iconiche per donna, ma ultimamente l’attenzione delle creazione Ruco Line sta iniziando a rivolgersi anche agli uomini. Del resto la scarpa da ginnastica sta vivendo un momento d’oro: “Oggi si cerca di far convivere la comodità con l’aspetto più fashion e glamour – prosegue Santucci sul Sole – grazie a un forte lavoro di ricerca sui materiali, come il laminato, il pizzo o tessuti con paillette o glitter”. (art)