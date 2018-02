San Mauro Pascoli: Zanotti si consolida nel 2017 (+2%) e nel 2018 punta sul Far East

“Un anno di consolidamento”. Giuseppe Zanotti ha definito così il 2017, archiviato con un incremento del 2% dei ricavi rispetto al 2016, arrivando a 174 milioni di euro. Ufficialmente la quota export è dell’83% ma, ha riferito lo stesso imprenditore a Il Sole 24 Ore: “Se consideriamo anche le vendite dei clienti stranieri avvenute in Italia, la quota sale a circa il 90%”. Gli USA detengono la più alta quota di mercato (23% circa) insieme all’Asia, area sulla quale l’imprenditore romagnolo punta per crescere. L’azienda fondata nel 1992 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) vuole arrivare a 115 negozi monomarca quest’anno, con un piano di aperture focalizzato proprio sul Far East, ed in particolare in Cina dove è in programma l’inaugurazione di una sede dotata di un magazzino che fungerà da logistica (sia per i negozi e sia per l’e-commerce) per tutta l’area. In Asia l’azienda è presente con una cinquantina di negozi monomarca gestiti direttamente o tramite contratti di franchising. Contenuti autentici e integrazione tra online e offline sono le chiavi del successo futuro per Giuseppe Zanotti che dà lavoro a circa 780 dipendenti tra San Mauro e Misano Adriatico. Nella foto. Zanotti con la popstar Jennifer Lopez. (mv)