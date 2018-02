Sanremo come una sfilata: tutte le scarpe (e tutta la pelle) di cantanti e presentatori

Per il Festival in chiusura stasera, il palco dell’Ariston di Sanremo si è trasformato in una passerella. Occhi puntati sui look di presentatori, cantanti e ospiti. Brillano le scarpe, soprattutto quelle scelte da Michelle Hunziker del brand Le Silla, indossate nella prima serata: sandali modello Fergie in pelle effetto specchiato, con cinturino alla caviglia e tacco largo interamente ricoperto di cristalli. La Hunziker ha indossato anche Louboutin e René Caovilla. Claudio Baglioni ha scelto Ermanno Scervino e sneaker Paciotti mentre Pierfrancesco Favino ha preferito Salvatore Ferragamo e, in seguito, Paul Smith e scarpe Premiata. Tra le cantanti, Annalisa ha scelto sandali Dsquared2, Alice Caioli tacchi a spillo firmati JF London, mentre Valeria Solarino ha indossato un paio di scarpe con fermaglio gioiello di Roger Vivier. Tra gli uomini: Tod’s per Giovanni Caccamo, Missoni per Renzo Rubino. I Decibel hanno indossato giubbotti cinture e scarpe di Benheart (nella foto, Enrico Ruggeri, voce del gruppo milanese), Ron le scarpe in vernice di Gianni Gallucci Atelier. Modello Raffaello del brand Fanga per Piero Barone, uno dei tre vocalist de Il Volo, mentre tra le nuove proposte scarpe Camper, Diesel, Reebok e Marco Ferretti per Mudimbi ,mentre Mirkoeilcane ha scelto Alberto Guardiani. Look originale dei The Kolors, frutto della collaborazione tra Stash e Sonia Carapezzi del brand Hysideis che produce rigorosamente capi in pelle made in Italy, in particolare giubbotti con borchie. (mv)