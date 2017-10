Da Singapore la scarpa trasformista che ringrazia Kickstarter: schiacci un tasto, il tacco scompare

Basta premere un tasto sul tallone per far sparire (o, viceversa, far comparire) il tacco e trasformare una scarpa da giorno in una calzatura fashion per la sera. L’idea è di una ragazza, al secolo Cherre Hermogena Eng, 27 anni, che fino a qualche anno fa lavorava come ragioniere a Singapore. Alla fine del 2015 ha lasciato il suo lavoro e ha investito nel progetto 50.000 dollari. Una volta realizzata l’idea ha cercato fondi sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter e in sei settimane ha raccolto 37.000 dollari (oltre 31.000 euro) e 250 ordini che verranno evasi a partire da questo mese. La linea di calzature trasformabili da donna si chiama Gena. Il tacco può passare da 2 a 9 centimetri: si ripiega sotto la calzatura e scompare. Per ora ci sono tre modelli che costano dai 190 ai 250 dollari (da 160 a 210 euro) e sono realizzati in “pura nappa di agnello – ha detto Eng a Todayonline – il pellame più morbido del mondo. Questo significa che non si rompono e sono comode. Per il tacco utilizziamo anche l’acciaio”. (mv)