Stilista, visionario, genio dell’impresa: apre domani a San Mauro Pascoli la mostra su Felice Savani

Un pezzo di storia calzaturiera del distretto di San Mauro Pascoli è raccontato nella mostra documentaria “Felice Savani, scarpe e non solo. Gli anni del boom a San Mauro 1961-1989”. Stilista, uomo prodotto, rappresentante: l’esposizione racconta uno dei personaggi più eclettici dell’Italia del miracolo economico, qual è stato Felice Savani. Personaggio che ha curato le collezioni del marchio Pollini negli anni ’60, così come di storiche aziende del distretto quali Succi, Zamagni e Gori, sino ad ottenere nel 1979 la licenza di distribuzione del marchio Nazareno Gabrielli per tutta l’Italia. Alla fine degli anni ’60 riesce a stringere un accordo tra la stella nascente Raffaella Carrà e le calzature Succi. Il colpo grosso arriva nei primi anni ’70 con il marchio “Mc Coker” linea di abbigliamento e scarpe in pelle: Savani contatta il campione di motociclismo Giacomo Agostini, della classe 500 con la MVAugusta, e arriva alla sponsorizzazione del pilota. Savani muore nel 1989 a 61 anni per infarto a seguito di una rapina a mano armata nell’area di servizio a Stradella (Pavia). La mostra sarà esposta nei locali dell’ex Mir Mar, il primo stabilimento calzaturiero di San Mauro, dal 21 al 25 ottobre. (ff)