Tempe paga di più i dipendenti (e non solo): nuovo contratto per il gigante che fa le scarpe a Inditex

Da Tempe (1500 dipendenti) migliorano le condizioni di lavoro: aumento del salario del 10% in tre anni, ferie volontarie e, se non si godono, la paga sale da 100 a 145 euro al giorno. La società che produce le calzature (e ne gestisce l’outsourcing globale) per il gruppo Inditex ha siglato con i sindacati spagnoli di riferimento un nuovo contratto di lavoro, valido fino al 2021. Tra le clausole anche l’impegno dell’azienda di siglare da 70 a 100 contratti a tempo indeterminato. Fondata nel 1989, Tempe ha la sua sede legale ad Arteixo (La Coruña), ma il suo quartier generale si trova a Elche (Alicante). Tempe possiede una società di logistica di Alicante, ha filiali in Messico, San Paolo (Brasile), Hong Kong e Shanghai (Cina). Nel 2016 ha raggiunto il fatturato record di 1.237,6 milioni di euro (+10% sul 2015) ma ha ridotto gli utili del 14% rispetto all’anno precedente. La società non ha ancora divulgato dati sull’andamento del 2017. (mv)