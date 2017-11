Tod’s al circo con Anna Dello Russo. Presentata a Tokyo la collezione disegnata dalla consulente creativa di Vogue Japan

Mocassini con la faccia da clown. Borse a forma di elefantino. Sneaker come tendoni colorati. I classici Tod’s si animano di uno spirito giocoso e stralunato con la speciale limited edition disegnata da Anna Dello Russo, creative consultant di Vogue Japan e fashion influencer a livello mondiale. La nuova collezione Tod’s Circus è stata presentata con un vip party nella boutique Tod’s di Omotesando, a Tokyo. La linea eccentrica e coloratissima vede protagonisti calzature e accessori, dagli iconici mocassini Gommino alle sneaker, dalle Double TBag ai charm, riletti in chiave divertente, con motivi tipici dell’estetica circense, come righe e rombi bicolore, in pelle, impreziositi da applicazioni di pelliccia e dettagli lurex. La capsule collection è già disponibile online e, a breve, arriverà nelle boutique.