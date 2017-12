Troppe fiere calzaturiere in Germania. Primetime Francoforte chiude ancora prima di aprire

La fiera Primetime di Francoforte peggio di European ShoeShow di Colonia: annullata la prima edizione in programma dal 27 al 29 gennaio 2018. Mentre il salone di Colonia era stato soppresso dopo una prima edizione deludente, quest’altro appuntamento fieristico tedesco, l’ennesimo dedicato alla calzatura, è morto ancora prima di aprire i battenti. L’organizzatore, il russo Yan Belyaev, ha annunciato l’annullamento attraverso un post che compare sul sito internet della manifestazione, in base al quale la fiera non poteva svolgersi “alla data stabilita. Abbiamo deciso di annullare l’evento per evitare la delusione dei già numerosi visitatori registrati ed espositori provenienti da vari Paesi dell’Europa, dell’Asia e del Medio Oriente, che si stanno già preparando per la fiera”. Lo stesso Belyaev, che organizza anche Euroshoes a Mosca, aveva disegnato un layout che prevedeva aree espositive divise per nazioni e incoming speciali per i buyer provenienti da Russia, Ucraina e altri Paesi dell’Europa orientale. Per la prima edizione si parlava di 200 espositori presenti e di un obiettivo di 5.000 visitatori. La seconda edizione era in programma a fine luglio. (mv)