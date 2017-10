Tutto in un mese: la scarpa italiana alla conquista dell’Est con tre date in Kazakistan, Russia e Ucraina

Calzatura italiana con lo sguardo orientato all’Est Europa. I calzaturieri sono pronti a volare prima in Kazakistan e poi in Russia. Da mercoledì a venerdì, infatti, all’Hotel Rixos di Almaty (Kazakistan) è in programma Shoes from Italy. Saranno una trentina le aziende italiane pronte ad accogliere 200 buyer provenienti dal Kazakistan e dai Paesi dell’area: Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan. In seguito, dal 24 al 27 ottobre è in calendario all’Expocentr di Mosca l’Obuv. Tra calzature e pelletteria, saranno circa 150 gli espositori italiani presenti (che rappresentano il 70% della rassegna) per un salone che richiama circa 8.000 ingressi. Infine, il 7 e 8 novembre arriverà l’appuntamento ucraino di Shoes from Italy, in programma all’Hyatt Regency Hotel (Kiev). A questa manifestazione parteciperanno una trentina di imprese, mentre i visitatori previsti sono circa 130. Tre banchi di prova per capire la situazione del mercato dell’Est Europa che, soprattutto negli ultimi periodi, ha registrato sempre frequenti oscillazioni. (mv)