Anche lo stivale da neve diventa fashion: Chloé griffa un modello dei canadesi di Sorel

Arriva lo stivale da neve griffato. Nasce dalla collaborazione tra i canadesi di Sorel (oggi controllata dalla statunitense Columbia Sportswear) e il brand francese del luxury Chloé. Si chiama SorelXChloé. Si tratta di un’interpretazione artigianale della firma Joan of Arctic di Sorel immaginato con il design di Chloé. È realizzato con camoscio waterproof, fodera shearling, una soletta rimovibile di feltro e fondo in gomma vulcanizzata e impermeabile. Altri dettagli moda sono i grandi bottoni dorati, delle maxi stringhe e linguetta dello scarpone in shearling. Verrà lanciato il primo novembre al prezzo di 515 dollari, circa 440 euro. Sorel produceva in Canada, ma dopo il fallimento di Kaufman Footwear e il successivo acquisto da parte di Columbia (anno 2000) realizza i suoi prodotti prevalentemente in Cina e Vietnam. (mv)