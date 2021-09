Dal bronzo di Tokyo al TV Space: le 3 mosse di Golden Goose

Un nuovo negozio a Milano ribattezzato The Golden TV Space. Uno spazio centrale all’interno dello store Nordstrom a Manhattan. La riapertura della Skate Bowl a Venezia. Sono le 3 mosse con le quali Golden Goose intende rafforzare il retail. Ma, soprattutto, vuole comunicare con la propria community formata dai Golden Lover, come li definisce il CEO Silvio Campara.

Le 3 mosse di Golden Goose

The Golden TV Space. È stato ribattezzato così il nuovo flagship store da circa 500 metri quadrati in via Verri a Milano. Al piano terra c’è il Lab dove gli artigiani realizzano le sneaker personalizzate dai clienti. Sullo stesso livello è presente una collezione di 6 biker in pelle made-To-Order. Lo store è stato concepito per coinvolgere il visitatore-cliente e interagire con lui. “I nostri lover cercano cose che vanno oltre i prodotti artigianali. Per soddisfare le loro esigenze, vogliamo offrire un’esperienza futuristica in selezionati store di tutto il mondo, tra cui Milano” ha spiegato Campara a Fashion Magazine. Per esempio, la postazione Dream Wall, basata su un mega schermo che il visitatore può utilizzare per disegnare il suo prodotto, scegliendo in base a un menù di decorazioni e messaggi scritti a mano.

Il bronzo olimpico

Restando in Italia, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Golden Goose ha riaperto ieri sera la Skate Bowl dello storico brand Bastard con una perfomance in live streaming. Protagonista assoluto dello show: Cory Juneau, skater statunitense al quale il marchio italiano di sneaker ha puntato ormai da qualche tempo. Una scommessa ripagata alle recenti Olimpiadi Tokyo 2020 nel corso delle quali Juneau ha vinto la medaglia di bronzo nello skate.

Il pop-up da Nordstrom

Per la mossa numero 3 serve fare un lunghissimo balzo e scavallare l’Oceano Atlantico, approdando negli USA. Nordstrom, per celebrare i venti anni di attività di Golden Goose ha riservato al brand veneziano un pop-up al centro dello store di Manhattan. Ospiterà una selezione delle collezioni di abbigliamento e sneaker. (mv)

Leggi anche: