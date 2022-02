Eco 3P: le prime sneaker eco-friendly di Grisport sono in pelle

Le prime sneaker eco-friendly di Grisport sono in pelle. L’azienda trevigiana, specializzata in calzature per outdoor, ha appena lanciato sul mercato le “Eco 3P“. Il nome del modello deriva proprio dalla particolare attenzione all’ambiente lungo tutto il processo di produzione. Fanno parte della linea City e possono essere utilizzate nella vita di tutti giorni.

Le tre “P”

Grisport ha appena lanciato le Eco 3P. Il nome scelto dall’azienda di Castelcucco (Treviso) racchiude tre concetti cardine: prodotto, packaging, processo. Tutto è orientato alla tutela dell’ambiente. Fanno parte della linea “CITY” e rappresentano le prime scarpe totalmente eco friendly dell’azienda.

Le sneaker eco-friendly di Grisport

Per quanto riguarda la “prima” P (prodotto), per la costruzione della scarpa Grisport impiega materiali ecosostenibili. A partire dalla tomaia. Per una delle componenti più importanti della calzatura hanno scelto la pelle scamosciata. Fodera interna, lacci, soletta e inserto della stessa nascono invece da materiali di riciclo. Il packaging è al 100% riciclato e riciclabile con sistema brevettato automontante per diminuire l’ingombro. Tutto questo, in numeri, si traduce con ben 400 camion in meno sulle strade. La P di processo fa riferimento a quello utilizzato da Grisport. La sede (in foto) può contare su un impianto fotovoltaico di 840.000 Kw/h, su un sistema di raccolta differenziata, gestione delle risorse idriche, certificazione dei fornitori e materiali eco-compatibili.

Il commento

“La nostra trasformazione in stabilimento ‘green’ – dichiara Graziano Grigolato, presidente di Grisport – è cominciata nel 2008. Quest’anno abbiamo realizzato anche una calzatura che, oltre ad offrire comfort al piede ed un ottimo rapporto qualità-prezzo, sia rispettosa dell’ambiente ed utilizzi materiali riciclati ed ecosostenibili”. All’insegna della sostenibilità sono anche i comportamenti dei dipendenti ed i progetti per il territorio. Massima accortezza nel riciclo all’interno dei reparti, utilizzo della carta limitato al massimo e stoviglie di materiale riciclato per uso interno. L’attenzione verso l’ambiente di Grisport, infine, passa anche attraverso la certificazione eco-sostenibile dei propri fornitori. (art)

