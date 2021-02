La scarpa brasiliana scrive: “Caro Bolsonaro, così non va”

“Caro Bolsonaro, così non va”. In una lettera aperta inviata al Capo dello Stato, 15 associazioni industriali brasiliane hanno manifestato la loro preoccupazione per l’approccio del governo relativamente alla situazione economica. Non solo. Dal momento che il tema è la reazione alla crisi scatenata dal coronavirus, i sottoscrittori manifestano perplessità anche sulla campagna vaccinale. Tra i firmatari c’è anche Abicalçados, sigla della scarpa.

Caro Bolsonaro

Tra le 15 associazione che hanno firmato la missiva, dicevamo, vi è anche Abicalçados. Insieme, scrivono nella lettera, i sottoscrittori rappresentano il 45% del PIL dell’industria nazionale e il 65% delle esportazioni di manufatti brasiliani. Generano 30 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti e contribuiscono alla spesa pubblica pagando più di 250 miliardi di real (circa 39 miliardi di euro). “Le nazioni delle dimensioni del Brasile hanno bisogno di un’industria manifatturiera forte” sostengono le associazioni. Queste criticano il modello di sviluppo del governo Bolsonaro, che concentrerebbe attenzione e investimenti solo sull’agroindustria. “Per quanto questa abbia oggi un grande peso sul nostro commercio estero – continua il manifesto – avremmo un enorme deficit annuale se non producessimo beni come acciaio, automobili, cemento, plastica, giocattoli, scarpe, medicinali, macchinari, abbigliamento e una moltitudine di altri prodotti ad alto valore aggiunto”.

Fuoco amico

Gli industriali sostengono, poi, che il Brasile avrebbe perso oltre 36.000 aziende negli ultimi 6 anni per l’assenza di politiche pubbliche a sostegno della manifattura. “Quel che è peggio con il fuoco amico sparato contro la produzione. Questa – continuano – ha dovuto subire forti fluttuazioni del tasso di cambio, alti tassi di interesse, carenza di credito e incertezza giuridica”. A ciò aggiungono le critiche per una campagna vaccinale contro il coronavirus che stenterebbe a partire, rallentando così il superamento dell’emergenza sanitaria. “È necessario discutere la questione con distacco e mente aperta, in un processo di mobilitazione per rilanciare l’industria della trasformazione e portare il nostro Paese a un nuovo livello di sviluppo – concludono -. Il settore non vuole sussidi e benefici, ma solo condizioni per recuperare e rendere praticabile la sua competitività”. (art)

Nella foto Shutterstock: Jair Bolsonaro

Leggi anche: