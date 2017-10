Guardia di Finanza all’attacco in Campania: sequestrati a Napoli e Caserta opifici clandestini

Due diverse pelletterie clandestine sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli e Caserta nel fine settimana scorso. A Napoli i militari hanno scoperto una pelletteria completamente sconosciuta al fisco: al momento dell’irruzione sono state sorprese 6 persone impegnate al lavoro davanti a macchinari da taglio, presse, cucitrici e spillatrici e sono state rinvenute stoffe e pellami riportanti i loghi di alcune delle più note griffe della moda, oltre a numerosi articoli in pelle, specialmente borse, pronti per essere immessi sul mercato illecito. I 6 responsabili sono stati denunciati, mentre il locale e la merce sono stati sequestrati. A Caserta è stata scoperta una fabbrica clandestina in un garage di 300 metri quadri sorvegliato da telecamere. All’interno 9 lavoratori abusivi e 34 macchinari industriali, oltre a trecento chili di rifiuti speciali pronti per essere smaltiti illegalmente. Non solo: sono state rinvenute anche diverse taniche contenenti colle e solventi altamente tossici che venivano utilizzati per assemblare le calzature senza un adeguato sistema di aerazione mettendo dunque a rischio la salute di lavoratori e residenti. (mc)