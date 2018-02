Cuggiono, incendio (ieri) da Ichemco, azienda di prodotti chimici per pelletteria

Oggi è il giorno della conta dei danni da Ichemco, azienda chimica specializzata nella produzione di colle e adesivi per pelletteria, con sede a Cuggiono, nell’hinterland Milanese. Ieri, verso le 10 del mattino, è divampato un incendio nell’ala della fabbrica dove vengono lavorati i solventi. Le fiamme hanno generato una enorme nuvola di fumo nero visibile in tutta la città. Sul posto sono intervenuti 8 mezzi dei Vigili del Fuoco, gli uomini del nucleo NBCR, specializzati nel rischio chimico, i carabinieri e tre ambulanze. Un operaio è rimasto ustionato, ma in modo non grave. L’impianto di sicurezza ha funzionato a dovere, impedendo alle fiamme, poi spente dai Vigili del Fuoco, di propagarsi all’interno del fabbricato. I rilievi per il rischio chimico hanno dato esito negativo. Su Facebook il vice sindaco di Cuggiono, Cristian Vener, ha scritto che “l’incendio ha coinvolto un serbatoio di solvente ed è stato dovuto molto probabilmente a una carica statica che ha creato l’innesco”. (mv)