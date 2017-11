E in Cina il gruppo Saga apre il primo college per designer di pellicce: incubatore di talenti e di relazioni

La prima scuola che in Cina formerà professionisti per il design di pellicce di alta qualità aprirà nel marzo del prossimo anno presso il parco tecnologico BIFT Park di Haining, città nella provincia orientale del Zhejiang. L’istituto sarà il primo fashion college nel settore delle pellicce, oltre che un incubatore per gli stilisti più talentuosi. Il nuovo college è frutto di un’intesa tra il Beijing Institute of Fashion Technology, la Haining China Leather City e il gruppo Saga, leader del settore in Cina. Già lo scorso giugno era stato firmato un accordo in tal senso tra la Haining China Leather City e il BIFT Innovation Park, affiliato al BIFT Park. Il nuovo istituto potrà accogliere anche talenti stranieri ed avviare (questa l’intenzione) collaborazioni con analoghi centri di formazione di altri Paesi, sfruttando il meglio della tecnologia a disposizione.