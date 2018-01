Cina, sgominata la rete che in 2 anni contrabbanda 23.000 tonnellate di pelli grezze

È stata definita la più importante operazione anti-contrabbando portata a termine dalla Polizia della Dogana di Ningbo, nella provincia orientale del Zhejiang, e riguarda il traffico di pelli wet salted di contrabbando. Le autorità doganali calcolano che le tre bande scoperte (dieci arresti effettuati soprattutto nel Zhejiang e a Shanghai) avessero ideato un sistema apparentemente legale per importare 23.000 tonnellate di pelli tra gennaio 2016 e novembre 2017. Una volta importata la materia prima conciaria, la banda riusciva a collocarla in concerie illegali. Oltre al danno erariale per lo Stato, le pelli non venivano esaminate, con danno sia sanitario che ambientale.