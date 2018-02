I regali dei cinesi ricchi e single? Prima la tecnologia di Apple, poi Bulgari, Vuitton, Chanel e Gucci

Sono Bulgari, Louis Vuitton, Chanel e Apple i brand che i cinesi più benestanti scelgono quando si tratta di fare un regalo di lusso. Lo si evince da uno studio curato da Hurun Research Institute, che ha contattato 436 dei cosiddetti HNWI (High-Net-Worth Individuals), single con età media di 40 anni e il cui patrimonio è superiore a 100 milioni di yuan (13,1 milioni di euro). Ebbene, tra gli intervistati di sesso maschile (con una sola risposta possibile) il brand preferito per un dono di lusso è Apple per il 26,6% contro il 17,7% di LV e il 6,7% di Chanel. Tra i brand italiani, da segnalare il 7° posto di Gucci con il 6,3%. In campo femminile, primeggia Bulgari con il 21,8% di poco sopra Apple (20,9%) e Chanel (20,1%); più dietro LV, 4°, e Gucci, 6° con il 4,5%. Per il quarto anno di fila, Apple figura sul podio in entrambe le classifiche. Quanto invece alle modalità di pagamento, quelle legate ai social network come WeChat Pay e Alipay sono in crescita rispettivamente del 40% e del 20%, in calo invece l’utilizzo di contanti e di carte di credito.