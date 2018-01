Romagna: i conti di Maxisuola volano e si premiano i dipendenti. Il modo è molto particolare…

L’azienda va a gonfie vele? Bene, ti premio con mezza giornata di vacanza il giorno del tuo compleanno. Così decide Maxisuola: circa 40 dipendenti a Gatteo, nel distretto calzaturiero del Rubicone, quasi trent’anni di attività (produzione di suole 100% made in Italy, al 90% destinate alle griffe del lusso), una crescita poderosa che ne ha caratterizzato il cammino durante le ultime stagioni, chiudendo il 2017 a quota 5 milioni di euro, contro i 4 del 2016. Così il titolare, Franco Frini, per premiare i dipendenti con oltre 10 anni di servizio ha deciso di concedere questo insolito riconoscimento. “Lo so: è una proposta piuttosto originale – ha ammesso a Il Resto del Carlino –, ma ci è sembrato giusto. Nel giorno del loro compleanno i dipendenti possono stare mezza giornata a casa retribuiti. D’altronde se l’azienda ve bene è anche merito loro. Come hanno reagito? È stata una gradita sorpresa”. (ff)