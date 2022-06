Aumenti di stipendio in Argentina, ampliamenti conciari in Brasile

In Brasile, nello Stato del Rio Grande do Sul, la conceria Curtume Bagé ha programmato un ampliamento dello stabilimento attraverso l’acquisizione di un’area adiacente. Intanto, i lavoratori delle concerie argentine ottengono un sensibile aumento di stipendio. La misura, che riguarda l’integrativo, ha l’obiettivo di consentire ai dipendenti di affrontare il contesto di forte inflazione e costante aumento dei prezzi.

Ampliamenti conciari in Brasile

La conceria Curtume Bagé (nella foto tratta Facebook) fa parte del gruppo conciario Bom Ritiro. Come spiega una sua comunicazione ufficiale, l’azienda ha manifestato la volontà di ampliare lo stabilimento di Bagé, acquistando la zona annessa all’interno del Distretto Industriale della regione di Santa Thereza. Curtume Bagé tratta pelli di provenienza argentina e uruguaiana. “Dare maggiore valore alla pelle che produciamo è decisivo per avere un futuro. Con la possibilità, inoltre, di creare posti di lavoro e aumentare il reddito” sottolinea la nota. Nei prossimi giorni si terrà un incontro a Porto Alegre presso il Governo dello Stato del Rio Grande do Sul presso il Segretariato Statale per lo Sviluppo Economico (SEDEC) per l’inoltro dell’acquisizione dell’area da parte della società.

Aumenti di stipendio in Argentina

Intanto, in Argentina, il sindacato dei lavoratori conciari trova un accordo per un incremento in busta paga. Walter Correa, segretario generale di FATICA (Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines), ha annunciato di aver trovato un accordo con i rappresentanti della Camara de la Industria Curtidora Argentina nel contesto della negoziazione salariale nazionale. L’accordo prevede un aumento del 35% per i lavoratori del settore. L’intesa prevede, inoltre, un incremento minimo del 15% del premio di produttività. La misura “consentirà ai lavoratori di affrontare il contesto di forte inflazione e costante aumento dei prezzi”.

Leggi anche: