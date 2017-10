Happy Birthday Montebello: la conceria vicentina festeggia i 50 anni. E si proietta nel 2067

Il futuro? Inizia oggi e poggia sulle basi di un solido passato. Si riassumono così i primi 50 anni di attività della conceria vicentina Montebello, che porta a Lineapelle93 una collezione celebrativa che, in modo significativo, porta il nome di 2067, come a voler immaginare il proprio futuro tra 50 anni. Un’idea che Gianfranco Dalle Mese, figlio del fondatore Giuseppe e entrato in azienda dal 1990 con il cognato Filippo Brancati, spiega così: “Quando penso al futuro della conceria mi chiedo cosa succederà tra un anno, tra 10 o addirittura 50. La tecnologia evolverà, ma le mani che la muoveranno saranno altrettanto intelligenti?”. Domanda a cui l’imprenditore vicentino risponde con una speranza: “Si parla di un futuro in cui saranno i robot a svolgere il lavoro al posto nostro, eliminando l’errore umano. Spero che non sarà così: senza errore non c’è desiderio di progresso. È da prove sbagliate che nascono cose sorprendenti. La qualità delle idee, data dall’esperienza delle persone sarà, quindi, il grande valore di domani. Il sapere di quelli che lavorano con me rappresenta il futuro della nostra azienda”. 220 dipendenti, oltre 300.000 metri quadri di pellami prodotte ogni mese, una strutturale impronta sostenibile sono caratteristiche forti di una conceria che, oggi, oltre a festeggiare i 50 anni, celebra anche “l’ingresso in azienda della terza generazione”. Nella foto, da sinistra: Nadia, Viola e Gianfranco Dalle Mese; Filippo, Massimo e Marika Brancati.