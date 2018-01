“Il maggior raccoglitore della Mittel Europa” avrebbe le ore contate: Prime Hide a rischio fallimento

Posizione strategica, 90 minuti a nord di Praga, al crocevia tra Repubblica Ceca, Polonia e Germania. Investimenti strategici che sono valsi il sostegno finanziario dall’Unione Europea e dal governo ceco. Un’offerta diversificata di pelli suine e bovine, rivendute salate, refrigerate o semilavorate, e il titolo, auto assegnato, di “maggior raccoglitore” mitteleuropeo. Ciononostante, Prime Hide, da 80 anni raccoglitore e processatore di pelli in wet blue, sarebbe in bancarotta: lo riporta the Sauer Report, mentre da altre fonti si apprende che l’azienda è entrata in regime di amministrazione controllata per ristrutturare il debito. La notizia, però, non è stata ancora confermata dai diretti interessati.