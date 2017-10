San Mauro Pascoli: Un Talento per la Scarpa diventa maggiorenne. Lanciata la nuova edizione

Il concorso internazionale per giovani stilisti Un Talento per la Scarpa di San Mauro Pascoli diventa maggiorenne. Tema della 18a edizione: “Grande bellezza: da Venere a Marlyn Monroe”. A promuovere il concorso sono le griffe calzaturiere del distretto romagnolo (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, TGP), insieme a CERCAL e Unindustria di Forlì-Cesena. Riservato alle giovani promesse dello stile e della modelleria (nati dopo il 31 dicembre 1986), per partecipare è necessaria la realizzazione di bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini ispirati al tema. In palio: un periodo formativo di 600 ore presso il CERCAL e sei mesi di stage in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. Durante questo periodo il vincitore del concorso percepirà un rimborso spese pari a 4.000 euro. La partecipazione è gratuita. La storia del concorso parla di 8 vincitori italiani e 9 internazionali, l’ultimo dei quali, lo scorso anno, è stato il messicano Alberto Jose Nava Tassinari sul tema “Once upon a time… the shoes”. (ff)