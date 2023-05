Moda e lusso uniti per sostenere l’Emilia-Romagna. Diversi gruppi e aziende hanno effettuato donazioni per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. Dai grandi, come LVMH e Kering, alle aziende locali come Piquadro e Gianvito Rossi, sono in molti ad aiutare la Regione a risollevarsi dopo la tragedia. Per sostenere l’Emilia-Romagna Kering, casa madre di marchi come…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI