Cosa accomuna l’Amerigo Vespucci e la più antica Bibbia ebraica

Cosa hanno in comune il Libro d’Onore della Amerigo Vespucci e la più antica Bibbia ebraica? La pelle. A realizzare il primo tomo è stato lo Scriptorium Foroiuliense di Udine, che lo ha donato alla nave scuola Amerigo Vespucci prima della sua partenza. Sono almeno cento le pelli utilizzate dallo scrivano che attorno al 900 ha scritto le 400 pagine di pergamena del Codice Sassoon, la Bibbia Ebraica battuta per 38,1 milioni di dollari da Sotheby’s.

Il Libro d’Onore

“La pelle utilizzata per la copertina, che all’esterno riporta l’effigie dorata dell’Amerigo Vespucci, e per il sottomano che accompagna il volume è vacchetta, con una leggerissima tintura – precisa a La Conceria Roberto Giurano, presidente della fondazione friulana –. Il libro d’onore è composto da circa 120 pagine, in formato atlantico, e per terminarlo ci sono voluti tre mesi di lavoro degli allievi dello Scriptorium”. Il libro raccoglierà le firme delle personalità che saliranno a bordo della nave scuola della Marina Militare, durante i due anni di viaggio in giro per il mondo. A realizzarlo l’Opificium Librorum, una sorta di laboratorio medievale del libro. Per l’Amerigo Vespucci lo stesso opificio sta realizzando il menù, sempre con la copertina in pelle. “Ci approvvigioniamo della pelle da aziende e artigiani friulani. Poi la rifiniamo internamente. Così come internamente realizziamo la pergamena partendo dal pellame grezzo di montone” precisa Giurano.

La Bibbia ebraica

Sotheby’s ha battuto una Bibbia ebraica di 1.100 anni per 38,1 milioni di dollari. È il record di sempre per un libro o un manoscritto mai apparsi a un’asta. Ci sono voluti appena 4 minuti per raggiungere la cifra da record. Secondo la Voce di New York, ad aggiudicarsi il prezioso volume è stato American Friends of ANU – Museum of Jewish People di Tel Aviv, grazie a una donazione da parte di Alfred H. Moses, ex ambasciatore americano in Romania, e della sua famiglia. Lo straordinario documento, che ha preso il nome di Codice Sassoon da uno dei suoi passati proprietari, ha superato i 30,8 milioni di dollari sborsati da Bill Gates per assicurarsi il Codice Leicester di Leonardo nel 1994. Il Codice non è il più antico testo biblico mai trovato in assoluto, ma è il più antico a essersi conservato in maniera quasi completa. È stato scritto attorno alla metà del 900 dopo Cristo, probabilmente in Siria o in Palestina. L’intero lavoro aveva richiesto infinite ore di fatica e l’utilizzo di almeno cento pelli. (mv)

A sinistra, il libro d’onore per la Vespucci, a destra il Codice Sassoon

