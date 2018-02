Chanel entra in Farfetch, Monoprix vuole Sarenza: Oh la la! I francesi investono nell’e-commerce

Chanel compra una quota di minoranza di Farfetch. I termini dell’intesa finanziaria non sono stati divulgati, ma con Reuters Bruno Pavlovsky, presidente della griffe francese, ha spiegato che l’operazione è finalizzata allo studio di nuovi strumenti di marketing e profilazione digitale: “Vogliamo rafforzare la relazione con il nostro consumatore”, le sue parole. Intanto Farfetch, che tra i soci ha già la cinese JD.com e i fondi Eurazeo e Temasek, rende ancora più solide le proprie basi in vista della quotazione Wall Street (valutazione di listing, 5 miliardi di dollari). Ancora da Reuters, nel frattempo, rimbalza la notizia che Monoprix, insegna della grande distribuzione francese controllata da Groupe Casino, ha aperto le trattative per rilevare Sarenza, portale online specializzato nelle calzature (250 milioni di euro di fatturato). Secondo l’agenzia, la mossa permetterebbe a Monoprix di accrescere il proprio posizionamento digitale. Neanche in questo caso si conoscono le cifre sul tavolo, ma pare che l’esito della trattativa, positivo o negativo che sia, è atteso a breve.