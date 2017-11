E-commerce, YNAP cresce del 18,6% grazie ai nuovi clienti del lusso, JD investe sulla carne USA

Qualora ci fossero mai stati dubbi, i dati del gruppo YNAP confermano che l‘e-commerce di lusso è in ottima forma. Il gruppo guidato da Federico Marchetti nei primi 9 mesi dell’anno porta a casa ricavi per 1,5 miliardi di euro, in crescita del 18,6% su base organica in confronto allo stesso periodo del 2016. L’espansione è stata sostenuta da un’accresciuta base di clienti attivi (che cioè abbiano fatto almeno 1 acquisto nell’ultimo anno), passati da un totale da 2,8 milioni a 3,1 milioni di unità, e di conseguenza degli ordinativi, passati simmetricamente da 5,9 milioni a 6,8 milioni. A proposito di prospettive dell’e-commerce, JD.com, concorrente cinese di Alibaba, dopo una stagione dedicata all’espansione nel fashion, sigla un accordo miliardario nel campo della carne rossa. Il player della Repubblica Popolare nei prossimi tre anni comprerà prodotto bovino dal consorzio americano MSGA e suino da Smithfield Food per complessivi 1,2 miliardi di dollari di valore. Il contratto (che rientra in una più ampia impesa di interscambio commerciale da 2 miliardi di dollari firmato dalla Repubblica Popolare con la Casa Bianca) prevede che JD.com compri 200 milioni di dollari di carni rosse già nel prossimo anno. L’acquisto rappresenta un +40% dell’export per MSGA. Secondo la stampa USA, JD.com, che già oggi possiede una sua catena del freddo e che assiste a una crescita del 780% di vendita di carne sul portale, potrebbe investire in un proprio macello in Nord America.