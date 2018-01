La scarpa si sceglie su Google: dal 2015 al 2017 le ricerche online per calzature aumentate dell’85%

Nei primi nove mesi del 2017, le ricerche su Google di calzature sono aumentate dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2015. Nonostante questi incrementi, dettati soprattutto dal fattore sneaker, la categoria delle calzature è la quinta in classifica del settore moda dietro a intimo, moda bambini, costumi da bagno e t-shirt. Le ricerche di calzature sono aumentate di 3,6 milioni e gli utenti hanno cercato di acquistare scarpe il 140% di volte in più rispetto a due anni prima. Cosa si cerca nello specifico? Un po’ tutto. Scarpe con illuminazione per bambini, scarpe verde oliva, scarpe italiane da uomo, belle scarpe ancora per vestire i bambini, le scarpe più comode per stare in piedi tutto il giorno e, infine, scarpe confortevoli. In Italia, secondo Idealo, il portale internazionale per la comparazione prezzi online, la categoria di prodotto più amata, cercata e desiderata dalle donne è proprio la calzatura che pesa il 64,7% del totale delle ricerche. Le scarpe sono le più desiderate anche dai maschi ma con il 47,8%. Le borse sono all’8,8%. Qual è il periodo migliore per acquistare scarpe on line? Secondo Idealo per le scarpe da uomo è novembre (possibile risparmio fino al 22%); per le borse e le scarpe da donna è luglio (ribassi tra il 20 e il 30%); per le sneaker è giugno (sconti del 20%). (mv)