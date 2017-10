Le vendite di Zalando volano, gli utili no: “Colpa degli investimenti”. Ebay tutela il lusso con Authenticate

Le vendite volano, ma “gli investimenti fatti potrebbero generare una perdita”. Zalando ha comunicato che il terzo trimestre potrebbe chiudersi in perdita a causa degli ingenti investimenti in tecnologie e infrastrutture. Il risultato ante imposte potrebbe così essere compreso tra i 5 milioni di euro di perdita e i 5 milioni di euro di utile, rispetto ai 20 milioni di euro totalizzati durante lo stesso periodo del precedente esercizio. I ricavi invece vengono stimati a quota 1,06-1,08 miliardi di euro, in deciso aumento: tra il +27,5 e il +29,5%. La società tedesca svelerà i conti il 7 novembre. Zalando, piattaforma con circa 2.000 brand, ha chiuso l’esercizio fiscale 2016 con un fatturato di circa 3,6 miliardi di euro. Anche Ebay prevede una frenata. Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi in crescita del 9% a 2,41 miliardi di dollari (circa 2 miliardi di euro) e utili in aumento del 25,12% a 523 milioni di dollari (443 mln di euro) ma nonostante questo il colosso online ha rivisto al ribasso le previsioni sull’utile annuale per il secondo trimestre di fila. La piattaforma web ha lanciato il nuovo servizio Authenticate per debellare i fake e conquistare la fiducia dei 171 milioni di clienti del lusso. Per un periodo limitato, il servizio potrà essere applicato anche a borse e portafogli da 250 dollari in su, ma poi il valore minimo raddoppierà. I marchi compresi nel servizio sono 12: Balenciaga, Burberry, Céline, Chanel, Christian Dior, Fendi, Goyard, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Prada, e Valentino. Gli articoli saranno coperti da una garanzia di rimborso del 200%. Per l’anno prossimo Ebay pensa di ampliare il servizio a altri prodotti e altre griffe. Su Ebay USa, ogni 13 secondi, viene acquistata una borsa da donna. (mv)