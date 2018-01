I ricavi YNAP su del 17%, quelli di Zalando del 23%: il 2017 è un anno d’oro per l’e-commerce europeo

Un anno da incorniciare per l’e-commerce europeo. Nel 2017 il gruppo YNAP ha registrato ricavi netti per oltre 2 miliardi di euro, in crescita del 17% su base annua. La piattaforma italo-inglese ha conosciuto trend positivi nelle tre linee di business: il Multimarca in-season incassa il +18,3%, il Multimarca Off-season il +14,9%, l’Online Flagship store il +20,8%. Nell’anno crescono i clienti attivi (3,1 milioni, erano 2,9 nel 2016), così come gli ordini (9,5 milioni, 1,1 in più rispetto all’anno precedente), con vendite in aumento in tutte le aree geografiche: +13,7% nel Regno Unito, +12,8% nel Nord America, +14,4% in Italia. Cresce a spron battuto anche Zalando, che nell’anno fiscale 2017 porta i ricavi a quota 4,5 miliardi di euro, per un +23% su base annua. Il co-ceo Rubin Ritter, analizzando il risultato di 1,3 miliardi di fatturato nell’ultimo trimetre, commenta: “Malgrado un ottobre difficile, abbiamo portato a casa un finale d’anno molto forte”.