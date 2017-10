In Egitto hanno fretta: il distretto conciario di Robiki pronto per marzo 2018 (dice il Governo)

La fase 2 del trasferimento del cluster conciario dalla città vecchia del Cairo al nuovo polo produttivo di Robiki è iniziata. 116 aziende hanno già spostato la propria sede, ha comunicato il ministro egiziano dell’Industria e del Commercio, nel nuovo sito: le prime dieci avrebbero ricevuto anche fattivo sostegno dal governo per accelerare i tempi e, per così dire, offrire l’esempio alle altre. Adesso, riporta la stampa internazionale, il governo del Paese africano conta di spostare la seconda e ultima tranche di concerie a Robiki, fornendo loro tutti i servizi necessari per riprendere le attività nel nuovo polo. Obiettivo: ultimare il trasloco entro marzo 2018.