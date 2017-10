Etiopia e India, prove tecniche di collaborazione. Linee di credito per un miliardo di dollari, protagoniste pelle e scarpe

India ed Etiopia intensificano la collaborazione sul piano industriale. Ram Nath Kovind, presidente indiano, e Mulatu Teshome, presidente etiope, si sono incontrati giovedì per firmare alcuni accordi che istituzionalizzano le consultazioni in materia di politica estera e rafforzano gli scambi commerciali. Teshome ha, in particolare, sottolineato l’interesse crescente degli imprenditori indiani rispetto alle zone industriali etiopi, che negli ultimi anni stanno conoscendo un importante sviluppo grazie anche a investimenti provenienti dai paesi asiatici. Teshome ha ricordato l’impegno degli investitori del suo Paese “nel settore del cuoio e del pellame”, ma anche in quelli tessile dell’abbigliamento, nell’agroalimentare, nel farmaceutico e nel settore sanitario, nelle telecomunicazioni e nella floricoltura. Kovind, da parte sua, ha evidenziato come l’Etiopia sia il principale destinatario delle linee di credito indiane in Africa con oltre un miliardo di dollari impegnati.