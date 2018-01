Ascoli Piceno, formazione post terremoto. Termina il corso IAL/Tod’s per 17 addetti calzaturieri

È terminato il corso di formazione per “operaio generico calzaturiero” frequentato da 17 allievi, dai 19 ai 54 anni, provenienti dalle zone terremotate della provincia di Ascoli Piceno. Gli allievi hanno frequentato le lezioni proposte da IAL Marche e finanziate dalla Regione attraverso il Fondo Sociale Europeo 2014–2020 “con l’obiettivo di rafforzare l’azione formativa nel settore calzaturiero nel territorio colpito dal sisma in provincia di Ascoli Piceno”. Al progetto ha collaborato Tod’s offrendo spazi e risorse umane qualificate per gestire il percorso formativo. Durante la fase di stage in azienda, infatti, a ogni allievo è stato affiancato un tutor scelto tra gli artigiani del brand. “Ora speriamo – dicono gli organizzatori – che i diplomati trovino opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro”. (mv)