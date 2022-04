C’è anche Burberry nel corso di pelletteria gratuito per 8 Neet

Si chiama Buon Lavoro ed è un corso gratuito di pelletteria rivolto a giovani disoccupati. Segni particolari: nasce con il sostegno di Burberry e dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci. Il progetto formativo è curato da Macramè Cooperativa Sociale insieme a Proforma Agenzia Formativa con il sostegno di Fondazione CR Firenze. Si rivolge a 8 Neet, letteralmente: Not in education, employment or training, In altre parole: chi non ha un impiego e non frequenta scuole o corsi di formazione e aggiornamento professionale ed è di età compresa tra i 18 e 29 anni.

Il corso di pelletteria gratuito per 8 Neet

Il corso è una vera e propria full immersion nel settore della pelletteria. Dura un mese, diviso tra 150 ore di formazione e uno stage finale in azienda. Al termine del percorso, i partecipanti saranno specializzati in masticiatura, cucitura e taglio di pelle-tessuto. Le lezioni, infatti, vanno “dalla lavorazione di preparazione del pellame alla cucitura con precisione degli orli, passando per la conoscenza dei sistemi di manutenzione e pulizia delle macchine”.

Pochi giorni per iscriversi

I candidati devono essere residenti nella Città Metropolitana di Firenze. Il corso inizierà lunedì 9 maggio e le iscrizioni chiudono il 29 aprile 2022. La fase di selezione (in programma per il 2 maggio) avverrà “sulla base del curriculum e di un colloquio volto ad accertare il possesso delle competenze minime necessarie a partecipare proficuamente agli interventi formativi proposti”.

