Fame di addetti: ADHR apre a Scandicci e ne cerca subito 30

La ricerca di personale qualificato nel distretto di Scandicci è un’urgenza. Per questo motivo l’agenzia per il lavoro ADHR Group ha deciso di aprire la sua ottava sede in Toscana, nel cuore del polo industriale fiorentino dedicato alla pelletteria. La nuova filiale ha aperto ieri (18 maggio 2023) e ha già circa 30 ricerche aperte per aziende del territorio. La metà riguardano direttamente la pelletteria che ha fame di addetti più che mai. L’altra metà si riferiscono a settori contigui e che ruotano sempre attorno alla borsa.

La pelletteria ha fame di addetti

“Le ricerche attive da subito saranno di 15 figure nel settore pelletteria – dice Maria Grazia Barbarito, area manager di ADHR Toscana -. Le mansioni che vanno da montaggio al banco, tintura costola, cucitura, fino a sviluppo prodotto e disegnatore. La maggior parte delle richieste che abbiamo in gestione provengono da aziende contoterziste, ma abbiamo anche qualche ricerca direttamente per i brand presenti sul territorio di Scandicci”.

ADHR apre a Scandicci

La nuova agenzia si occuperà di “selezionare, formare e inserire personale”, spiega Barbarito. Un settore d’interesse è anche quello metalmeccanico, “con la ricerca di una decina di figure che si occuperanno di lavorazione di accessori metallici per la moda fino alla progettazione e produzione di impianti per l’automazione industriale”. Non mancano inoltre offerte per ruoli amministrativi e contabili nel settore tessile e ricerche dedicate agli appartenenti alle categorie protette.

Lavoro e formazione

ADHR Group si occuperà di far incontrare domanda e offerta di lavoro anche “strutturando e ottimizzando la preziosa sinergia con le scuole di alta formazione della zona”. Obiettivo: “Creare ad hoc le figure più cercate delle imprese nei diversi ruoli e, spesso, altrimenti introvabili – spiegano in una nota -. Una collaborazione già testata con l’Alta Scuola di Pelletteria di Scandicci, che ha visto nella scorsa edizione un immediato placement del 70% dei corsisti post corso”. “Mancava una presenza capillare sul territorio di Scandicci – conclude Barbarito -. Firenze e Scandicci sono aree con necessità diverse. A Scandicci si cercano personale già formate nel settore, con tempistiche più veloci. Lavorando con i brand i tempi sono sempre molto rapidi”.

