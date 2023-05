Gucci insegna i segreti della scarpa a 40 studenti di Ancona

Gucci formerà 40 nuovi tecnici calzaturieri. Questo l’obiettivo del progetto Adotta una Scuola, lanciato da Altagamma, che vede la maison del gruppo Kering collaborare con l’Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Il collegamento tra la griffe e la scuola sarà il calzaturificio Pigini di Recanati, che fa parte della piattaforma industriale della casa di moda.

Nuovi tecnici calzaturieri

La seconda edizione del progetto formativo Adotta una Scuola ha visto l’ingresso di alcuni marchi, tra cui Gucci. La maison fiorentina ha scelto di adottare l’Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. In particolare, circa 40 studenti che frequentano le classi terza e quarta dell’indirizzo d’istruzione tecnica in Sistema Moda stanno seguendo l’offerta formativa e il programma elaborati da Gucci. La collaborazione è iniziata durante l’anno scolastico in corso e terminerà tra 3 anni, con il conseguimento del diploma.

Il ruolo di Pigini

La formazione tecnica sarà gestita anche grazie all’intervento del personale della griffe. Prevede attività di alternanza scuola-lavoro, con gli studenti che si recheranno presso il calzaturificio Pigini di Recanati che, oltre ad essere controllato da Gucci, fa parte della sua filiera produttiva. Da Pigini, riporta Il Resto del Carlino, gli studenti avranno l’occasione di “approfondire il processo di realizzazione di una scarpa”. Ma anche di studiare “lavorazioni tecniche nei vari reparti, analizzandone il processo di industrializzazione e di sviluppo del prodotto”. (mv)

Leggi anche: