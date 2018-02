Sfida di lusso sulla formazione: Kering si allea con London College of Fashion, LVMH con 45 scuole

I giganti francesi del lusso si sfidano sulla formazione. Kering ha annunciato la collaborazione con il London College of Fashion, prestigioso ateneo membro della University of the Arts London, per la formazione online incentrata sul tema della sostenibilità. “Moda e sostenibilità: comprendere il lusso in un mondo che cambia” è infatti il titolo dell’iniziativa che racchiude una serie di corsi al via dal 9 aprile. Complessivamente saranno 6 moduli settimanali per 18 ore di lezioni online (in diverse lingue, cinese compreso) tra video, podcast, esercizi e discussioni che possono essere viste quando il partecipante lo desidera. “Lavoriamo attivamente con le nostre maison per progettare il lusso di domani, all’interno della nostra strategia di sviluppo sostenibile 2025, ma ci auguriamo altresì di contribuire a far evolvere il mondo della moda e del lusso condividendo la nostra expertise con altre aziende ed educando le generazioni future”, ha commentato François-Henri Pinault, presidente e direttore generale di Kering. Quasi in contemporanea LVMH ha presentato la fase due del progetto “Inside LVMH” e cioè l’attivazione di un corso online della durata di quattro mesi in partnership con 45 scuole superiori europee per attrarre i giovani a collaborare con la maison. LVMH ha dichiarato che sono già arrivate 3.500 iscrizioni. Alla fine delle lezioni gli studenti, accorpati in gruppi, saranno chiamati a presentare progetti sul tema “Immaginiamo l’esperienza di lusso di domani”. Successivamente, a maggio, almeno 200 studenti affronteranno un esame orale che, per alcuni di loro, potrebbe finire con una proposta di inserimento in una dei brand del gruppo. (mv)