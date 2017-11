Un pezzo dopo l’altro: i francesi di Vivarte vendono l’insegna spagnola Merkal. Altre cessioni in vista

Il retailer francese Vivarte cede un altro pezzo: l’insegna spagnola calzaturiera Merkal. Ad acquistarla è stato il fondo d’investimento britannico OpCapita Consumer Opportunities Fund II LP per una cifra non rivelata. Da tempo Vivarte ha iniziato la cessione dei suoi brand per ottenere liquidità e ripianare i debiti e, dopo aver venduto Pataguas, Kookaï e ora Merkal, si appresta a vendere anche Naf Naf, André, Chevignon e, probabilmente, anche Besson. I nuovi proprietari di Markal hanno spiegato che promuoveranno la crescita e lo sviluppo della società “in stretta collaborazione con l’attuale team di gestione”. Merkal investirà nella sua rete di punti vendita esistenti, ottimizzerà la propria offerta di prodotti, accelererà l’apertura di nuovi negozi e continuerà a sviluppare il commercio online. Merkal ha sede a San Sebastian e Barcellona e offre una gamma completa di calzature di qualità a prezzi accessibili attraverso una rete di 215 negozi in tutta la Spagna. (mv)