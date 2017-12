Londra: le promozioni spingono i consumi di scarpe a novembre. Natale? “Speriamo vada come l’anno scorso”

Nel Regno Unito le vendite di abbigliamento e calzature sono salite del 5,2% a novembre rispetto allo stesso mese di un anno fa. L’aumento è stato sostenuto dalle vendite online che sono cresciute del 22,5% e hanno ampiamente compensato il balzo dei prezzi medi al dettaglio: +3%. Lisa Hooker di PwC ha dichiarato che ottobre è stato deludente così come la prima metà di novembre. Poi, quando i rivenditori hanno iniziato le promozioni per il Black Friday e per Natale, i consumi si sono svegliati. Hooker è ottimista sul fatto che le vendite natalizie saranno almeno pari a quelle dell’anno scorso: “Un rischio immediato è il tempo: neve, freddo e ghiaccio non favoriscono lo shopping e hanno ritardato anche le consegne degli acquisti online”. Come riporta Drapers, Ian Geddes, responsabile del retail di Deloitte, dice che “i prossimi 10 giorni di vendite pre-natalizie saranno cruciali per i rivenditori”. (mv)