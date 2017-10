Retail apocalypse anche a Londra: 62.000 licenziamenti in un anno. Moda e accessori i più in crisi

Nel Regno Unito, l’industria crea occupazione, ma il retail, che occupa quasi 2,9 milioni di persone, ha perso 62.000 posti di lavoro nel 2016, scendendo del 2,2%, più di qualsiasi altro settore economico. Una diminuzione che pesa in larga parte sul settore fashion. Solo 11.000 posti di lavoro sono stati persi con il crollo di BHS mentre altri 1.200 posti di lavoro riguardano la crisi di Austin Reed. La società è poi riuscita a trovare un nuovo proprietario (Philip Day della Edinburgh Woolen Mill) per garantire la sua continuità. Il direttore esecutivo di Retail Economics Richard Lim ha sottolineato un crescente focus sulle operazioni digitali e on-line che sono colpevoli della situazione. Così come l’aumento del salario minimo nel Paese. A causa dell’aumento dei costi fissi, i negozi hanno tagliato il personale aumentando la spesa self service. “La crescita maggiore i retailer l’hanno dalle vendite sul web – ha detto lo stesso Lim – per cui valutano continuamente se hanno bisogno di tanti negozi e in molti casi li tagliano. I rivenditori devono anche adattarsi alle crescenti aspettative dei consumatori di convenienza, il che significa che hanno dovuto trasferire gli investimenti dai negozi fisici alle attività online per far fronte alle mutevoli abitudini commerciali”. (mv)