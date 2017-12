Imbottito in cerca di “massa critica”: Calligaris acquisisce l’85% di Ditre Italia

La friulana Calligaris ha acquisito l’85% di Ditre Italia. L’operazione finanziaria conclusa dal gruppo di Udine specializzato nella “produzione di sedie, divani, letti in pelle e arredi a 360 gradi”, consentirà di ampliare la presenza nel settore proponendo un’offerta integrata di prodotto. La trevigiana Ditre Italia, di proprietà della famiglia De Marchi fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1976, vanta una lunga esperienza nella produzione di imbottiti in pelle e tessuto, con una presenza ampiamente radicata sia in Italia che all’estero. L’acquisizione non stravolgerà l’assetto societario. Michele De Marchi, figlio dei fondatori, resterà l’amministratore delegato della società all’interno del Gruppo Calligaris. “Sono certo – commenta in una nota il presidente del gruppo Alessandro Calligaris – che le sinergie che si potranno sviluppare porteranno il gruppo a una crescita e uno sviluppo esponenziale nell’ambito di una competizione globale in cui la cosiddetta massa critica sta divenendo un elemento cruciale per poter competere in maniera efficace”.